Yakalanan şahıs gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı TEM şube Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 şahıs yakalandı.

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 1 şahıs yakalandı.

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