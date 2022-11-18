Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahsın iş yeri ve ikametinden adeta servet çıktı.

Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahsın iş yeri ve ikametinden adeta servet çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma neticesinde H.A. adlı şüphelinin, terör örgütü ile iltisaklı şahıslara ve derneklere para transferinde bulunduğu MASAK verilerinin incelenmesi sonucunda tespit edildi. M.J. adlı şahsın ise örgüt adına finansal ofis vasıtasıyla farklı bölgelerdeki gruplara ve şahıslara aktarmak üzere fon topladığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde 20 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Dron destekli operasyonda M.J. gözaltına alındı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş yeri ve ikametinden adeta servet çıktı

DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı değerlendirilen M.J. adlı şahsın ikamet ve iş yerinde yapılan aramada; 75 bin 645 Türk Lirası, 27 bin 391 dolar, 16 bin 655 euro, 2 adet ajanda, 60 adet doküman ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.