Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan DAEŞ operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, terör örgütü DEAŞ ile ilgili propaganda yaptığı iddia edilen İ.H. isimli şahsın Kahta ilçesindeki adresine Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan İ.H., Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.