Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketinin ardından destek amacıyla bölgede çalışmalarını yürütüyor.

Depremde hayatını kaybedenlerin 40’ıncı gününde Mevlit-i Şerif düzenlendi Depremde hayatını kaybedenlerin 40’ıncı gününde Mevlit-i Şerif düzenlendi

Şanlıurfa bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketi nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi görevlendirdiği 40 personel, 7 arazöz, 2 vidanjör, 3 itfaiye aracı, 36 motopomp, ekskavatör ile temizlik ve bakım çalışmalarına destek veriyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyacı olan mahallelerde içme suyu dağıtımında Şanlıurfalılara hizmet sunuyor.