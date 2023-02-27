Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), depremin ilk anından itibaren depremden etkilenen vatandaşların beslenme ihtiyacını gidermek amacıyla sıcak yemek servisi yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), depremin ilk anından itibaren depremden etkilenen vatandaşların beslenme ihtiyacını gidermek amacıyla sıcak yemek servisi yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım seferberliği başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama kurtarmadan erzak dağıtımına kadar her yerde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Çadır kentler ve geçici barınma alanlarında olmak üzere 84 noktada kesintisiz hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere 3 öğün olmak üzere günlük 90 bin kişiye yemek ulaştırdı.

Seyyar yemek tırı ile depremzedelere ve bölgedeki ekiplere günlük sıcak yemek servisi yapan DBB; şu ana kadar 358 bin 460 öğün sıcak yemek, 317 bin 800 öğün çorba, 99 bin 600 öğün kahvaltı, 43 bin 167 kek, 44 bin 484 meyve suyu, 37 bin 64 su ve 24 bin 550 ekmek hizmeti verdi.

Ayrıca, depremde vefat eden vatandaşların taziyelerinde kullanılmak üzere 5 bin kilo şeker ile 2 bin kilo çay dağıtımı yapıldı.