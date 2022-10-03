Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde depremzedeler için yapılan 55 konuttan sonra 2. etap 65 adet çelik konstrüksiyonlu deprem konutlarının yapımı devam ediyor.

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde depremzedeler için yapılan 55 konuttan sonra 2. etap 65 adet çelik konstrüksiyonlu deprem konutlarının yapımı devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) konut inşaatı ile ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlimiz Dazkırı ilçesi köylerinde AFAD ve TOKİ işbirliği ile 1. etabı tamamlanarak teslimi yapılan 55 konuttan sonra 2. etap 65 adet çelik konstrüksiyonlu deprem konutları yapımı hızla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.