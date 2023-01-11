Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın gerçekleştireceği duyurulan Bozkurt ilçesi ve Denizli il merkezi programları, 13 Ocak Cuma gününe ertelendi. Kılıçdaroğlu’nun programının dayısı Ali Gündüz’ün vefatı nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Denizli’de ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Denizli’de ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

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