Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya belediye işçileri için verdikleri zam ve ikramiyeyi Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni’nde duyurdu. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, dayısı Belediye İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Numan Öztürk ile belediye işçileri için yüzde 56’lık zamma imza attı.

Ortahisar Belediyesi’nde çalışan kadrolu ve sözleşmeli işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile Belediye İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Numan Öztürk arasında imzalandı. 2 yıllık sözleşmeye göre işçiler ilk yıl toplamda yüzde 56 oranında zam alacak. İkinci yıl ise enflasyon oranı + yüzde 5’lik refah payı maaşlara zam olarak yansıyacak. Ayrıca ikramiyelerin hesaplanmasında kullanılan ve 15+15 olan yevmiye sayısı da, 26+26 olarak artırıldı ve 52 yevmiyeye çıkarıldı.

Törende konuşan Başkan Ahmet Kaya, "Ortahisar Belediyesi’ndeki hiçbir çalışanımı, diğerinden ayırmaksızın söylüyorum, biz bir aileyiz. Bizler kendini bu kente ve bu kentin güzel yürekli insanlarına hizmete adamış çok büyük bir aileyiz. Bu aile, gücü yettiğince, iyi günde, kötü günde, kenetlenip bütün sıkıntıların üstesinden gelerek, Trabzon’a ve bu güzel millete hizmet etmekten asla geri durmayacak. Buna yürekten inanıyorum, sizlere de sonuna kadar güveniyorum. Ve istiyorum ki bizler, hep birlikte üreten ve adaletle bölüşen bir anlayışı, Trabzonumuzda ve ülkemizde hakim kılalım. Bizim, birlikte üreten, adaletle bölüşen bir anlayışa ihtiyacımız var. Bu anlayışı Trabzonumuzda, Ortahisarımızda esas kılmak adına bugün önemli bir adım atmış olacağız. Sizlerin de bildiği gibi Ortahisarımız Trabzonumuzun kalbidir. 330 bin 836 insanla burada kardeşçe huzur içinde yaşıyoruz. İstiyoruz ki bu kent, yüzü gülen insanların kenti olsun" dedi.

"Bunlar dayı-yeğen otururlar bir şekilde anlaşırlar bu işi hallederler" dediler ama hiç öyle olmadı"

Başkan Ahmet Kaya, konuşmasında ilginç bir konuyu da gündeme getirerek "Toplu iş sözleşmesinin bir anekdotu olarak şunu da aktarmak istiyorum; Belediye-İş Sendikası’nın Trabzon Şube Başkanı Numan Öztürk benim öz dayımdır. Birçok insan şöyle değerlendirdi; ‘Bunlar dayı-yeğen otururlar bir şekilde anlaşırlar bu işi hallederler’ ama hiç öyle olmadı. Dayım işçilerimizin haklarınızı alabilmek adına çetin ceviz çıktı, hakkını teslim etmek lazım. Biz de şartlarımızı zorlayarak hep birlikte ortak akılla haklarınızı vermeye çalıştık. Biz, ‘Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen’ diyen insanlarız. Emeğin en yüce değer olduğuna, alın teri kurumadan işçinin hakkının verilmesi gerektiğine inanan insanlarız. Vicdanımızı, ahlakımızı ve insanlığımızı birleştirerek, karşılaştığımız kısıtlamalara rağmen işçilerimizin hakkını teslim etmeye yapmaya çalıştık" diye konuştu.

2 yıllık sözleşme

Toplu iş sözleşmesindeki zam oranlarını açıklayan Başkan Kaya, "Sendikamızla yaptığımız görüşmeler sonucunda ilk 6 ay için yüzde 30, ikinci 6 ay için yüzde 20’lik artışı maaşlara yansıtacağız. Maaş zammımız toplamda yüzde 56’ya tekabül etmiş olacak. 2 yıllık sözleşme yaptık ve bir sonraki yıl için de enflasyon+ yüzde 5 refah payı olacak şekilde bir oranı da sözleşmemize koyduk. Bunun yanında göreve geldiğimiz zaman aynı işi yapıp farklı şirketlerde çalışan arkadaşlar, farklı maaşlar alıyordu. Biz de, ‘eşit işe eşit ücret’ anlayışıyla bu haksızlığı düzelttik. Ayrıca kıdeme, eğitim durumuna ve yapılan işin zorluğuna göre artış oranlarını da ayarladık. Ayrıca 15+15 olan yevmiyelerimizi de 26+26 yaparak toplam 52 yevmiyeye çıkardık. Bütün sosyal haklar korunarak, belediyemizde çalışma barışını sağlayacak, huzuru ve mutluluğu getirecek, ülke şartlarını da değerlendirerek yaptığımız bu artışın işçilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Seçildiğimizde ‘hiçbir çalışanımızın marketin, bakkalın, kasabın önünden geçerken başını öne eğmesini istemiyorum, alnı dik yürümesini istiyorum’ demiştim. Şimdi de imkânlar ölçüsünde, bu tablo karşısında yapabileceğimizin en iyisini yaptığımıza inanıyorum, vicdanen rahatım. İnşallah işçilerimiz de mutlu olur, tekrar hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Belediye İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Numan Öztürk ise "Belediyemizin durumunu göz önünde bulundurarak söylüyorum, Başkanımız zoru değil, imkânsızı bize sundu. Bunu yapmak gönül işidir. Onun işçiye, alın terine verdiği kıymeti çok iyi biliyorum. Sağ olsun, bizi mahcup etmedi, talebimizi geri çevirmedi. Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından konfetiler ve işçilerin alkışları eşliğinde toplu iş sözleşmesi imzalandı. Başkan Kaya ile Belediye-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Numan Öztürk’e işçiler tarafından çiçek takdimi gerçekleştirildi.