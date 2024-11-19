Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi’nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde düzenlenen atölyede kadınlar dayanışmanın sembolü olarak bileklik yaptı.

Tepebaşı Belediyesi, toplumu yakından ilgilendiren farkındalık çalışmalarına devam ediyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde, Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinleriyle bileklik yapım atölyesi gerçekleştirildi. Atölyede, kadınlar dayanışmanın sembolü olarak mor renkteki paraşüt ipinden makrome örgüsü ile bileklik yapmayı öğrenerek hem el becerisi kazandı hem de bir arada olmanın ve dayanışmanın gücünü hissetti. Merkezde yaşayan kadınların yapmış oldukları bilekliklerin ise 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerde kadınlara dağıtılacağı açıklandı.