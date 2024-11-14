Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Karalp ailesi işbirliği ile Siteler Mahallesi’nin ihtiyacı olan Aile Sağlığı Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezinin temeline ilk harç coşkulu bir törenle atıldı. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü öncesi diyabet hastası çocuklara da bir müjde paylaşan Başkan Çavuşoğlu, “Diyabet hastası çocuklarımızın insülin makineleri ve pompalarını artık Büyükşehir Belediyesi olarak ücretsiz teminine başlayacağız” dedi.

Denizli’de dayanışmanın eseri yükseliyor. Ağustos ayında Denizli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Karalp ailesi arasında yapılan protokolün ardından Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi’nin ihtiyacı olan Sosyal Hizmet Merkezi ve Pamukkale Ayşe Karalp Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma töreni yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği 2 adet arsaya yapılacak 2 katlı binanın zemin katına aile sağlığı merkezi inşa edilecek. Sağlık tesisinin adının Pamukkale Ayşe Karalp Aile Sağlığı Merkezi olacağı belirtilirken, yapının ikinci katı Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi olarak kullanılacak.

Törene Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, ilçe belediye başkanları, hayırsever Karalp ailesi, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Ben değil biz diyebilen ailelerimizin sayısını çoğaltalım”

Dayanışma ve yardımlaşmanın örneği olan bir tesisin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Siteler Mahallesi’nin çok önemli ihtiyacına yanıt verecek tesisin yapılmasında büyük pay sahibi olan Karalp ailesine teşekkürlerini sundu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentte dayanışma ruhunun gelişmesi adına gayret ettiklerini belirterek, “El birliğiyle, omuz omuza, ortak paydalarda birleşerek keyifli ve yüzü gülen insanların, mutlu insanların şehrini oluşturmamız gerekiyor. Bu anlamda bu keyfi sadece Karalp ailesiyle değil, umut ediyoruz ki şehrimizdeki birçok dostumuzla daha da büyütelim ve bu şehrin her köşesinde gerçekten ben değil biz diyebilen bu ailelerimizin sayısını çoğaltalım. Kendi gemilerini değil, hep birlikte kurtulduğumuzda mutlu olanların şehrine inanan dayanışmacı ailelerimizi çoğaltalım” ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu’ndan diyabet hastası çocuklara müjde

14 Kasım Dünya Diyabet Günü öncesi diyabet hastası çocuklara da bir müjde paylaşan Başkan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti, “Diyabet hastası çocuklarımızın insülin makineleri ve pompalarını artık Büyükşehir Belediyesi olarak ücretsiz teminine başlayacağız. Çocuklarımızın her 5 dakikada bir şekerini ölçebilecekleri ve artık parmakları delinmeden daha konforlu bir hayata ulaşmaları için bir omuz vereceğimizin müjdesini de buradan vermek istiyorum. Bu şehirde yaşayan, gerçekten imkanları dahilinde zorlanan kim varsa sırasıyla hepsine el uzatacağımızın da bilinmesi ve bu şehrin keyfini hep beraber sürmeyi diliyorum” dedi.

“Bu yapı Denizli halkının sağlığına katkı sunacaktır”

Kardemir Çelik Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Önder Karalp, doğup büyüdükleri bu şehirde sevgi ve vefa ile anılacak bir mirasın temelini atmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bu yapı Denizli halkının sağlığına katkı sunacaktır. Bu merkezin toplumumuza uzun yıllar hizmet edecek bir yer olmasını umut ediyoruz. Bizlere bu sürecin her aşamasında destek sağlayan başta değerli belediye başkanımız olmak üzere destek olan tüm yetkililere ve Denizli halkına en içten teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

İlk harcı protokol birlikte attı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi ve Pamukkale Ayşe Karalp Aile Sağlığı Merkezi’nin hayırlı uğurlu olmasını ve inşaatın kazasız bir şekilde tamamlanmasını dilediğini belirten Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Büyükşehir Belediyemize, Sağlık Müdürlüğümüze ve hayırsever ailemize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından tesisin temeli dualarla atıldı.