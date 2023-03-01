Elazığ’da çay ocağı işleten ve aynı zamanda muhtar olan Özcan Gündem, depremzede bir esnafa dükkanının işletmesini bir yıl boyunca ücretsiz olarak devredeceğini söyledi.

Elazığ’da çay ocağı işleten ve aynı zamanda muhtar olan Özcan Gündem, depremzede bir esnafa dükkanının işletmesini bir yıl boyunca ücretsiz olarak devredeceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ’da muhtar Özcan Gündem, farklı bir dayanışma örneği gösterdi. Merkez Akpınar Mahallesi’nde çay ocağı bulunan Gündem, iş yerini bir yıl boyunca depremzedeye devredeceğini bildirdi. Kendisinin muhtarlık maaşı ile geçimini sağlayabileceğini dile getiren Gündem, kahveci esnafından depremden dolayı mağdur olan veya dükkanı ağır hasar alan varsa işletmesini bir yıllığına ona devredeceğini kaydetti. Özcan Gündem, ’’Ülkemize geçmiş olsun. Ölenlere rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Elazığ’da bu işi yapan kahveci esnafından depremden dolayı mağdur olan veya dükkanı ağır hasar alan varsa işletmemi bir yıl olarak devredeceğim. Mağdur olmasınlar, evlerine bir parça ekmek götürsünler. Hepimiz kardeşiz ve dayanışma günümüz. Yardımlaşma amaçlı dükkanımı depremzede esnafa bir yıl süre ile devrederim. En azından mağdur olmasın ve çocuklarına ekmek götürsün. Ben muhtarlık maaşımla geçimimi yaparım. Köydeyiz gider bir inek besleriz en azından bir sene idare ederiz. Yeter ki vatandaşlarımız mağdur olmasın. Bir halkımız ve devletimiz için varız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Ben gerçekten destek olmak istiyorum’’ diye konuştu.

Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen de, "Sivrice ilçesi Günbalı köyü muhtarımız Özcan Gündem’in paylaşımına sosyal medyadan denk geldik. 25 iş yeri yıkılan esnafı bizler paylaştık. Gündem, iş yeri yıkılan esnaflardan tespit edeceğimiz bir esnafa işletmesini devretmeyi istedi. Gerçekten de insanlık namına çok duygulandığımız güzel bir şey. Ülkemizde yüreklerde iz bırakan büyük bir acı var. Böyle güzel davranışlar, insanların yüreklerinde güzel bir tebessüm bırakıyor. Kendine ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.