Konyaaltı Belediyesinin Ramazan ayı dolayısı ile Siteler Mahallesinde kurduğu iftar sofrasında deprem bölgesinden Antalya’ya gelen afetzede vatandaşlar ile bölge halkı aynı sofrada buluştu.

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla Siteler Mahallesinde iftar sofrası kurdu. Siteler Kapalı Pazar yerinde kurulan sofraya yaklaşık 3 bin vatandaş katıldı. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan depremzede vatandaşları otobüsle iftar sofrasına taşıdı. Çocuklarıyla birlikte iftar yerine gelen aileler, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’le sohbet ederek ihtiyaçlarını iletti. İftar sonrasında kısa bir konuşma yapan Başkan Esen, Ramazan’a buruk bir şekilde girdiklerini aktardı. Deprem acısının etkisi altında olduklarını kaydeden Esen, “İçimiz çok huzurla dolu değil. Daha yeni yaşadığımız bir acının, hala küllenmemiş bir etkisi altındayız. Bugün aramızda deprem bölgesinden buraya gelip Antalya’da misafirimiz olan depremzede ailelerimiz, kardeşlerimiz var. Onları da sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifa diliyorum” dedi.

“Sıcak yuvalarına kavuşacaklar”

Afetzedeler ile birlikte buruk bir Ramazan ayı geçirdiklerini kaydeden Başkan Esen, acıların bir an önce sarılmasını ve öbür Ramazan’da sıcak yuvalarına kavuşmalarını temenni ettiğini belirtti. Bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını dileyen Esen, sözlerine şöyle devam etti, “Bugün depremzede kardeşlerimiz burada. Bir kat daha duyguluyum, bir kat daha hüzünlüyüm. Kahramanmaraş Göksun doğumluyum. Doğduğum yerim, memleketimin insanlarının böyle bir acı ile doyduğum yerde ikinci memleketim olan Konyaaltı’nda bulunmalarından üzüntü duyuyorum. Keşke daha güzel daha mutlu vesileler ile bir araya gelseydik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama çok şükür ki sizler buradasınız. Çok şükür ki buranın yardımsever insanları ile bir aradasınız. Çok şükür ki aynı masada buluştuk. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel sofralarda bir arada olmamız dileğiyle hepinize sevgiler saygılar sunuyorum.”