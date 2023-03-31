ANTALYA (İHA) – Antalya Konyaaltı Belediyesi’nin Öğretmenevleri Mahallesi’nde kurduğu iftar sofrası binlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte farklı mahallelerde kurduğu iftar sofralarında vatandaşı bir araya getirmeye devam ediyor. İlki Siteler Mahallesi’nde kurulan sofraların ikinci adresi Öğretmenevleri Mahallesi oldu. Öğretmenevleri Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleştirilen iftara yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. İftarda, aileleriyle birlikte gelen vatandaşların yanı sıra, Konyaaltı’nda bulunan depremzede vatandaşlar da yerini aldı. Ezanın okunmasıyla, binlerce vatandaş orucunu aynı sofrada dualarla açtı.

Bolluk, bereket ve dayanışma ayı

İftara katılarak kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba erke Bostan, Ramazan ayının bolluk, bereket ve dayanışma ayı olduğunu ifade etti. Konyaaltı Belediyesi olarak farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek sofralarını paylaştıklarını söyleyen Bostan, ‘’Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruçların, bütün dualarımızın ve iyi niyetli düşüncelerimizin kabul olmasını diliyorum. Ayrıca, hepinize Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen’in selamlarını iletiyorum’’ dedi.