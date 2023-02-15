Nilüfer Belediyesi, Bursa’ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaları için Dayanışma Marketi’ni hayata geçirdi. Bursa’ya taşınan afetzedeler, yardımseverlerin desteği ile oluşturulan Üçevler Spor Tesisi’ndeki Dayanışma Marketi’nden ihtiyaçlarını alabiliyor.

Nilüfer Belediyesi, Bursa’ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaları için Dayanışma Marketi’ni hayata geçirdi. Bursa’ya taşınan afetzedeler, yardımseverlerin desteği ile oluşturulan Üçevler Spor Tesisi’ndeki Dayanışma Marketi’nden ihtiyaçlarını alabiliyor.

Deprem bölgesi için destek çalışmalarını artırarak sürdüren Nilüfer Belediyesi, hem bölgeye yardımcı ekip ve ihtiyaçları yolluyor hem de Bursa’ya gelen afetzedelerin yaralarının sarılması için çalışıyor. Bursa’ya yerleşen depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşımaları için Nilüfer Belediyesi, Üçevler Spor Tesisleri’nde Dayanışma Marketi açtı. Kuru gıda, konserve, kutu süt, hijyen malzemesi, bebek bezi, bebek maması, giysi, ayakkabı, nevresim, battaniye, yorgan gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı Dayanışma Marketi saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet veriyor.

Yardımsever vatandaşlar da Nilüfer Belediyesi sosyal medya hesaplarında sürekli güncellenerek yayınlanan ihtiyaç malzemelerini, afetzedelere ulaştırılması için Üçevler Spor Tesisleri’ne getirmeye devam ediyor. Böylece yardımlar doğrudan ihtiyaç duyan depremzedelere ulaşıyor.

Hatay Samandağ’da vatandaşların barınmaları için çadır kent kurma çalışmalarını da sürdüren Nilüfer Belediyesi, bölgeye yeni ekipler yolladı. 3 zabıta, bir zabıta aracı, 3 temizlik görevlisi, bir çöp kamyonu ve üç çöp konteyneri, dezenfektan malzemeleri ile teknik ekip Hatay’a doğru yola çıktı. Ekibi belediye binası önünden uğurlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bölgeye gönüllü olarak gitmek istediniz bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Orada şartlar zor, sizin de elinizden geleni yapacağına eminim. Oradaki insanlar kendilerine bir elin değmesini istiyor, bizler de o el olacağız. Onlara dokunup yaşadıkları travmayı azaltamaya çalışacağız” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi, Kızılay Kan Merkezi ile birlikte deprem bölgesindeki yaralılar için kan bağışı kampanyasını da sürdürüyor. Bursa Kızılay Kan Bağışı Merkezi , Halk Evi’nde 14 ve 15 Şubat tarihlerinde gün boyu belediye çalışanları ve vatandaşlardan kan bağışı aldı.