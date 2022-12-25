Malatya’da 9 yıl önce kurulan Tecde Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 3. genel kurulu yapıldı.

Malatya’da 9 yıl önce kurulan Tecde Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 3. genel kurulu yapıldı.

2013 yılında kurulan Tecde Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de 3. genel kurulu gerçekleştirildi. 3 yılda bir yapılan kongrede Mustafa Eserçelik tekrar başkan seçilirken, Gaffar Gülşen, İbrahim Çalışkan, Ahmet Türel, Yunus Han, Kemal Yaldız ve Murat Demir asil yönetim kurulu üyeliklerine getirildi. Malatya’nın yeşil bölgelerinden olan ancak daha sonra imara açılması nedeniyle mahallelik kültürü de eskisine göre kaybolmaya yüz tutan Tecde Mahallesi’nin geleneklere sahip çıkılması ve komşuluk kültürünün canlandırılması için çalışma yürütüleceği belirtildi.