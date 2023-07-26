Kuşadası Belediyesi’nin Davutlar Mahallesi’nde 40 milyon liralık yatırımla başlattığı üstyapıyı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Son 4 yılda yürütülen çalışmalarla yaklaşık 141 bin kilometre yeni yol kazandırılan bölgede ana caddelerde gerçekleştirilen sıcak asfalt serimi son aşamaya gelirken, 3 cadde ve 14 sokakta kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesiyle Davutlar Mahallesi’ne son 4 yılda 110 bin 498 metrekaresi kilit parke, 30 bin 535 metrekaresi sathi kaplama olmak üzere toplam 141 bin metrekare yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, bölgedeki yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Atatürk, Cengiz Topel ve Menderes caddeleri ile bağlantı yollarını bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla yaklaşık 30 bin metrekare sıcak asfaltla kapladı.

Kaldırım ve tercihli bordür döşeme işlemlerinin de büyük ölçüde tamamlandığı Davutlar Mahallesi’nde yine Atatürk Caddesi’nin aydınlatma sistemi yenilendi. Yaklaşık 2 ayı geride bırakan çalışmalarda Yedieylül, Mehmet Fazıl Tanrıkulu ve Mithat Paşa caddeleri ile 14 sokağı kapsayan 26 bin metrekarelik alanda kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Sarı, Balkan, Can, Önür ve Özgüleş sokaklarda ise parke döşeme işlemi devam ediyor. Bölge sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanan çalışmalar tamamlandığında Davutlar Mahallesi’nde uzun yıllar alt ve üstyapı sorunu yaşanmayacak.