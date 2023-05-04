Davutlar Mahallesi’ne 4 yılda gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarıyla 110 bin 498 metrekaresi kilit parke, 30 bin 535 metrekaresi sathi kaplama olmak üzere toplam 141 bin 33 metrekare yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi ekipleri, şimdi de 18 sokak ve 5 caddeyi daha yenilemek için kolları sıvadı.

Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi’nde 18 sokak ve 5 caddeyi daha yenilemek için harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta Atatürk ve Cengiz Topel Caddesi’ne sıcak asfalt serimi, Şennur Sokağa ise kilit parke taşı hazırlıklara başladı. Aydınlatma sistemlerinin de yenileneceği çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından büyük bir değişim sürecine giren Davutlar Mahallesi’nde Kuşadası Belediyesi tarafından başlatılan yatırım atağı ve hizmet seferberliği hız kesmeden sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon hattı döşenen ve içme suyu hatları yenilenen Davutlar Mahallesi’nde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda ise Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vakit kaybetmeden üstyapı çalışmalarına başlıyor.

Davutlar Mahallesi Muhtarı Erol Yağcıoğlu, “Başkanımız Ömer Günel, söz verdiği gibi mahallemize yaptığı yatırımları sürdürüyor. Daha önce 25 sokak ile 4 caddede alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanmıştı. Şimdi ana arterlere de sıcak asfalt dökülecek. Davutlar Mahallesi’nde başkanımız sayesinde önemli bir değişim süreci başladı. Mahallemizde yaşayanlar adına Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşlar hizmetten memnun

İstanbul’dan 16 yıl önce Kuşadası’na gelerek Davutlar Mahallesi’ne yerleşen Nurdan Çelik ise, “Çalışmalardan çok memnunum. Şimdiye kadar burada böylesine geniş çaplı bir yatırım gerçekleştiğine hiç tanık olmamıştım. Başkanımız, Davutlar Mahallesi’ni gerçekten önemsediğini gösteriyor” diye konuştu.