Başkan Ömer Günel’in görev süresi boyunca sokak hayvanlarına verdiği önem ve gösterdiği hassasiyet ile ön plana çıkan Kuşadası Belediyesi, can dostlarının kontrolsüz bir şekilde üremesinin önüne geçmek amacıyla kentin merkezi ve kolay ulaşılabilir noktalarında açtığı merkezler ile kısırlaştırma faaliyetlerini sürdürüyor.

Başkan Ömer Günel’in "hayvan dostu kent" hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi tarafından başlatılan kısırlaştırma seferberliği tüm hızıyla sürüyor. 2019-2025 yıllarını kapsayan dönemde 4 bin 12 köpek ile 13 bin 622 kedinin kısırlaştırılmasını sağlayan Kuşadası Belediyesi, açtığı yeni kısırlaştırma merkezleri ile bu rakamı daha da artırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl Marina karşısında bulunan Ada Kültür Merkezi bahçesinde sokak kedilerini kısırlaştırmak amacıyla bir merkez kurarak hayvan severler tarafından getirilen kedileri ücretsiz kısırlaştıran Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi’ne de bir kedi kısırlaştırma merkezi kazandırmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Kısa süre içerisinde kapılarını açacak olan Kuşadası Belediyesi Davutlar Kedi Kısırlaştırma Ünitesi de hijyenik ortamı ve uzman personeli ile tıpkı diğer merkezler gibi Güvercin Masa’nın 444 71 14 numaralı telefonundan alınacak randevu doğrultusunda ücretsiz hizmet verecek.