Kuşadası Belediyesi, altyapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı Davutlar Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Atatürk Caddesi’nin ardından Cengiz Topel Caddesi’nde de sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi.

Kuşadası Belediyesi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Davutlar Mahallesi’nde başlattığı altyapıyı yenileme çalışmaları tamamlandı. Bölgede 15 sokak ve 5 caddeyi daha yenilemek için yoğun mesai harcayan ekipler tarafından bugüne kadar Gönül, Nuhay, Erdoğan, Şennur, Gümüş, Serdar ve Karacakoyun sokaklara toplam 6 bin metrekare kilit parke taşı döşendi. Derya ve Benli Sokaklar ile Mehmet Fazıl Tanrıkulu Caddesinde ise imalat devam ediyor. Ekipler, Atatürk Caddesi’nin ardından son olarak Cengiz Topel Caddesinde de sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Cengiz Topel Caddesi’ne rögar kapakları ve yağmur ızgaralarının yerleştirilmesinin ardından ekipler, Menderes Caddesinde çalışmalarına devam edecek. Çalışmalar tamamlandığında Davutlar Mahallesi’nde toplam 25 bin metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplanmış olacak.

Davutlar Mahallesi’nde esnaflık yapan Davut Bulut, yaklaşık 30 yıldır hizmet görmeyen Davutlar ’da Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından değişim başladığını ifade ederek “Davutlar yıllar sonra Başkan Ömer Günel ile hizmet görmeye başladı. Yollarımız yenilendiği için çok mutluyuz. Ekipler çok sıkı bir şekilde çalışıyor. Davutlar’daki çalışmalardan çok mutluyuz. Kuşadası Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Günel’e teşekkür ediyoruz” dedi.