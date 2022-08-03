Kentin farklı noktalarında yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi İbrahim Saka Caddesi’ndeki çalışmalarını tamamlarken Yorulmaz Sokak ve Çoban Sokak’taki kilit parke, oluk ve bordür taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Kentin farklı noktalarında yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi İbrahim Saka Caddesi’ndeki çalışmalarını tamamlarken Yorulmaz Sokak ve Çoban Sokak’taki kilit parke, oluk ve bordür taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla yakalanan uyum ve iş birliği, Davutlar Mahallesi’ne yatırım olarak geri dönüyor. Yürütülen çalışmalar sayesinde 2022 yılının ilk 7 ayında Davutlar Mahallesi’nin 14 sokağı ile 2 caddesinde toplam 55 bin 650 metrekare yeni yol yapıldı. Ayrıca alt yapı çalışmalarının bittiği 27 bin 225 metrekarelik alanda da gerekli parke, asfalt, oluk ve bordür imalatları ile tamirat işleri tamamlandı.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Davutlar Mahallesi İbrahim Saka Caddesi’nde sürdürülen parke döşeme çalışmaları sona erdi. Ayrıca Çoban ve Yorulmaz sokaklarda çalışmalar devam ediyor. Toplam 5 bin 610 metrekarelik alanı kapsayan çalışmada kaldırım ve yollara 1900 metrekare kilit parke taşı, 1000 metrekare bordür taşı ve 400 metrekare oluk taşı döşemesi yapıldı. Davutlar Mahallesi’ndeki çalışmalar önümüzdeki günlerde Halit Soykut Caddesi ile Güler, Arslanoğlu ve Ersin sokaklarda devam edecek.