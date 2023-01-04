AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Mudanya ilçe teşkilatı ile biraraya geldi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Mudanya ilçe teşkilatı ile biraraya geldi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe teşkilatları ile düzenli aralıklarla biraraya gelmeye devam ediyor. Son olarak Mudanya ilçe teşkilatının yönetim kurulu toplantısına katılan Başkan Gürkan, İlçe Başkanı Orhan Samast ve yönetim kurulu üyelerinden çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ana kademe, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinin katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gürkan, Türkiye’nin çalışana verilen büyük destek, milyonları sevince boğan emeklilik düzenlemesi, emekli ve memur ücretlerindeki artış ve ikinci etabı başlatılan yüzyılın toplu konut hamleleri gibi atılımlarla 2023 yılına güvenle girdiğini belirtti.

Bir yandan her kesimin refah seviyesi günümüz şartlarına göre arttırılırken, diğer taraftan enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Gürkan, “2022 yılında savunma sanayi ve yazılım alanında dünyaya örnek projelerimiz ve teknolojik atılımlarımızın en güzel örneklerinden biri olarak yerli ve milli otomobilimiz TOGG’un banttan indirilmesi gibi devasa adımlarla geçerken, 2023 yılına da müjdelerle girdik. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizin önüne koyduğu Türkiye yüzyılı vizyonumuzun ayak sesleri duyulmaya başlandı” dedi.

Başkan Gürkan, Bursa Teşkilatları olarak 2023 seçimleri ve Türkiye Yüzyılı’na hazır olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Mudanyamızda ve Bursamızın her noktasında çalışmalarımızı, projelerimizi, ülkemizdeki, şehrimizdeki hizmetlerimizi anlatıyoruz. Tüm teşkilatlarımız ve milletvekillerimizle halkımızı dinliyor, Bursalı hemşehrilerimizi hizmet ve yönetim anlayışımıza dahil ederek, Bursa’mızı halkımızla birlikte yönetiyoruz. Partimizin kuruluşundan bu yana her seçimde sandıklarla yansıttıkları oylarla desteklerini AK kadrolardan esirgemeyen Bursalı hemşehrilerimize ve bu yolda bizlerle birlikte kararlılıkla yürüyen tüm değerli dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”