Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya İl Seçim Kurulu’na yaptıkları itirazın kabul edildiğini, Kepez 3. İlçe Seçim Kurulu tarafından 56 oyun iptal edilmesine yönelik yanlış karardan dönüldüğünü ve seçimin kendileri lehine tescil edildiğini açıkladı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya İl Seçim Kurulu’na yaptıkları itirazın kabul edildiğini, Kepez 3. İlçe Seçim Kurulu tarafından 56 oyun iptal edilmesine yönelik yanlış karardan dönüldüğünü ve seçimin kendileri lehine tescil edildiğini açıkladı.

İl Seçim Kurulu’nun başkanlık ve yönetim kurulu seçimini sandıktan çıktığı şekliyle sonuçlandığı yönünde karar verdiğini belirten Davut Çetin şunları söyledi:

“Kepez İlçe Seçim Kurulu tarafından verilen yanlış karadan sonra hemen İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunduk. Adaletin yerini bulacağından hiçbir zaman şüphemiz olmadı. Dün söylediğim gibi her üyemin helal oyunun arkasında sonuna kadar mücadele ettik. Beklediğimiz karar çıktı. Seçim sandıktan çıktığı gibi lehimize tescil edildi. Bugün geldiğimiz noktada yapılan yanlış algı ve yönlendirme çalışmaları bu kararla sonuçsuz kalmış bulunuyor. Adalet şimdi yerini buldu. Sürecin en başından bu yana yanımızda olan destek veren üyemiz olan olmayan herkese teşekkür ediyorum."

Biz seçimden alınlarının akıyla çıktıkların söyleyen Çetin, "Seçim sürecinde en başından itibaren komite seçimleri, Başkanlık ve yönetim kurulu seçimi, disiplin kurulu seçimi, TOBB delege seçimi, Yönetim Kurulu ve başkanlık seçimi ve Meclis başkanlığı seçimlerinin tümünü kırmızı listeler kazandı. 10 kez seçim yapılsın 10 kez aynı sonuç çıkar. Hayırlı olsun” dedi.