AK Parti Bilecik eski Gençlik Kolları Başkanı Davut Arpa, AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Geçmiş dönem AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyesi görevinde bulunan Davut Arpa, AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Arpa’yı yeni görevinden dolayı tebrik eden AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, “Davut Arpa kardeşim, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olurları ile Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Davut kardeşimi kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.