Manisa’nın Turgutlu ilçesinde SMA Tip 1 tedavisi için yaklaşık 34 milyon TL bağış toplanan İrem Nur Çakto, Dubai yolculuğu için İstanbul’a uğurlandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde SMA Tip 1 tedavisi için yaklaşık 34 milyon TL bağış toplanan İrem Nur Çakto, Dubai yolculuğu için İstanbul’a uğurlandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 2021 yılı Haziran ayından bu yana SMA Tip 1 tedavisi için bağış toplanan 2 yaşındaki İrem Nur Çakto’nun kampanyası geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Yaklaşık 34 milyon TL bağış toplanan İrem Nur, Dubai yolculuğu için bugün Turgutlu’dan İstanbul’a uğurlandı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği minik İrem Nur için bugün düzenlenen programda Ceylan ve Ümit Çakto ailesini bu süreçte yalnız bırakmayan Turgutlulular minik İrem Nur’u adeta göbek atarak uğurladı. SAM hastası İrem Nur bebeğin annesi Ceylan Çakto ise yaptığı konuşmada bağış toplama sürecinde destek veren herkese teşekkür etti.