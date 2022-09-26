Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Pırlanta Pirinç Festivali çerçevesinde yoldan geçen sürücülere pilav dağıtıldı.

Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Pırlanta Pirinç Festivali çerçevesinde yoldan geçen sürücülere pilav dağıtıldı.

Polis ekipleri, D-100 karayolundan geçen araçları durdurdu. Normal bir uygulama gibi görünen etkinlikte davul zurna eşliğinde pilav ikram edilen sürücüler şaşkınlık yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör pilav ikram ettikleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda da uyardı.

Etkinlikte ayrıca “Ayıkla pirincin taşını” yarışması düzenlendi. Arafat tepesinde gerçekleştirilen yarışma yoğun ilgi gördü. Yarışmada İstanbul yolu üzerinde durdurulan araçlarda seyahat yolculara Belediye Başkanı Ahmet Gelgör yarışma hakkında bilgi vererek yarışmaya davet etti.

Özel tepsilere konan pirinçler içerisine, pirince benzer 10’ar adet taş atıldı. Yarışmaya katılan kadınlar pirincin taşını ayıklamak için birbiriyle kıyasıya yarıştı. Taşları ilk olarak bulan ve birinci olan yarışmacıya 5 kilogram, diğer yarışmacılara 1’er kilogram Osmancık pirinci hediye edildi.