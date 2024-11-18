Davraz Kayak Merkezi’nde 2024-2025 kayak sezonunun habercisi olan ilk kar zirveye düştü. 2 bin 635 metre rakımlı zirvede oluşan beyaz örtü, doğaseverlere görsel bir şölen sunarken, bölgedeki yoğun sis manzarayı daha da etkileyici hale getirdi.

Türkiye’nin önemli kayak destinasyonlarından biri olan ve kar kalitesiyle öne çıkan Davraz, Akdeniz Bölgesi’nde "Göller Yöresi’nin İncisi" olarak anılıyor. Hava sıcaklıklarının düşmeye devam etmesiyle birlikte kar yağışının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Kayak merkezinde sezonun başlaması için kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşması bekleniyor. Davraz Kayak Merkezi, her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayarak bölge turizmine katkı sağlamayı sürdürüyor. Sezon hazırlıklarının tamamlanmasının ardından kayak severlerin merkezi yoğun şekilde ziyaret etmesi bekleniyor.

Davraz Kayak Merkezi’nde 2024-2025 sezonunun resmi açılış tarihi 15 Aralık olarak belirleneceği öngörülüyor. Merkezdeki tüm hazırlıklar, kayak severlere en iyi hizmeti sunmak için yoğun bir şekilde devam ediyor. Pistlerin düzenlenmesi, tesislerin bakımı ve kar makinelerinin kontrolleri gibi çalışmaların hızla sürdüğü ifade edildi.