Isparta Belediyesi, yoğun kar yağışı dolayısıyla geçen sene çöken Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryerinin yeniden yapılması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çatısı Güneş Enerjisi Santraline uygun olarak projelendirilen pazaryerinin yapımında altyapı çalışmaları bitirildi, kolon montajları büyük ölçüde tamamlandı ve son olarak da uzay çatı sisteminin montaj çalışmaları devam ediyor.

7 bin 857 metrekare toplam alana sahip bölgede 6 bin750 metrekarelik bölüme sahip Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryerinin üstünün kapatılması çalışmalarını sürdüren yüklenici firmanın Saha Şefi Nihan Sena Hidişoğlu çalışmalarda gelinen noktaya ilişkin bilgiler verdi. Hidişoğlu, pazaryerinin altyapı çalışmalarının tamamlandığını, kolon dökümlerinin büyük ölçüde bitirildiğini kaydetti. Yüklenici Firma Saha Şefi Nihan Sena Hidişoğlu, “Çelik kolonlarımızı yerleştirdik. Önümüzdeki günlerde diğer kısımların çelik kolonlarını yerleştireceğiz. Uzay çatı çalışmamız başladı, montajı devam ediyor. Bunu vinç yardımıyla kaldırarak kolonların üzerine montajını yapacağız. Ardından üzerine de sandaviç panellerle çatı çalışması başlayacak. Çalışmalarımızı kısa sürede teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.