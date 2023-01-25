İstanbul ENKA Spor Kulübü’nde 3-4 Şubat 2023 tarihleri arasında Slovenya ile World Group I karşılaşmasında mücadele edecek milli takımın kadrosu belli oldu.

İstanbul ENKA Spor Kulübü’nde 3-4 Şubat 2023 tarihleri arasında Slovenya ile World Group I karşılaşmasında mücadele edecek milli takımın kadrosu belli oldu.

İstanbul ENKA Spor Kulübü’nde 3-4 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek dünya kupası niteliğindeki Davis Cup’ta Türkiye, Slovenya ile karşılaşacak. Türkiye - Slovenya World Group I karşılaşmasında mücadele edecek milli takımın kadrosu belirlendi.

Kaptanlığını Alaattin Bora Gerçeker’in yapacağı A Milli Erkek Takımı; Altuğ Çelikbilek, Mehmet Cem İlkel, Ergi Kırkın, Yankı Erel ve Sarp Ağabigün’den oluşacak. Slovenya milli takımını ise Grega Zemlja, Bor Artnak, Sebastian Dominko, Blaz Rola, Jan Kupcic ve Matic Kriznik temsil edecek.

Ay-yıldızlı ekip, kamp çalışmalarını 30 Ocak - 2 Şubat 2023 tarihleri arasında ENKA Spor Kulübü’nde gerçekleştirecek.