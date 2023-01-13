Göztepe, David Tijanic’in satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Al-Adalah FC’ye kiralandığını duyurdu.

Göztepe, David Tijanic’in satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Al-Adalah FC’ye kiralandığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de bir yol ayrımı daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde, sezon başında Almanya’nın Hertha Berlin takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Mesut Emre Kesik ile yollarını ayırdığını açıklayan sarı-kırmızılılar, bugün de David Tijanic’in satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Al-Adalah FC’ye kiralandığını duyurdu. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon İzmir temsilcisiyle çıktığı 20 maçta 2 gol kaydetme başarısı gösterdi.