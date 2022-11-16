Bursa’da bir eve giren davetsiz misafir makak maymunu, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak koruma altına alındı.

Bursa’da bir eve giren davetsiz misafir makak maymunu, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak koruma altına alındı.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde bir eve maymun girdiği ihbarını alan Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ve Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri harekete geçti. Makak maymunu, koruma-kurtarma ekibi tarafından yakalama filesi ile kontrol altına alındı. Veteriner Hekim Nihal Bilgici Yıldız tarafından ilk muayenesi yapılan dişi makak maymunun sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir travmanın olmadığı tespiti edildi.

Bakıma muhtaç olan yavru maymun koruma altına alınarak, Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.