Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bir işçinin işe iade davasını kazanmasına rağmen işbaşı yaptırılmamasına sendika tepki gösterdi.

Belediye binası önünde açıklamalarda bulunan Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Sendikacılıkla ilgili A’dan Z’ye özel sektörde, kamunun bütün taraflarında yanlış bir uygulama var. Teoride yazan başka, pratikte uygulanan başka. Sendika üyeliğinden dolayı çok mağduriyet yaşanıyor. Bu mağduriyetlerle alakalı biz sık sık kurumlarla karşı karşıya geliyoruz” diye konuştu.

Sendikaya üye olmanın suç gibi kabul edildiğini belirten Şahin, “Bunu görüşerek çözmeye çalışıyoruz ama illa ki sürtüşme, tartışma ve kavga moduna getiriyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Çünkü buraya gelene kadar 6 ay boyunca belediyeyle görüşmek istedik. Fakat kurumda işler yolunda gitmiyor, her oturan orayı hak etmiyor. Birisi geldi ve ’ben gereken görüşmeleri yapacağım, çözüm neyse sağlayacağız’ dedi. Tamam ama öncesinde bir yanlışlık ve aksaklık var. 4 çocuklu bir işçiyi işten çıkartıyorsunuz, mahkemece bu gerekçeyi doğru bulmuyor, ’bunun çıkartılma sebebi sendikal değişiklik, baskı, bundan dolayı çıkartmışsın’ diyor. Bunu söylemek için gidiyorum, özel kalem 10 dakika boyunca bir bürokratın odasını konuşuyor" dedi.

"Nemrut olmayın, Firavun olmayın" diye devam eden Şahin, "Burada bu iş çözülmez. Bir başkasına ulaşamıyorsunuz. Ben biriyle görüşmek için can atıyor değilim ama ortada bir sorun var ve bu sorun çözülsün istiyoruz. İnşallah sorun çözülür de 4 çocuklu aile mağduriyetten kurtulur. Hatta iş o kadar intikam noktasına gidiyordu ki başka yere başvurduğunda ’aman almayın’ diyorlar. Nemrut olmayın, Firavun olmayın. Bir insanın ekmeği ile oynamayın. Belediyede onlarca birim var. Çözüm üretilmiyor. Çözüm üretileceğine dair söz aldık. İnşallah üretilir de bir aile o sıkıntıdan kurtulur ve bizde bunun sevincini yaşarız" ifadelerini kullandı.