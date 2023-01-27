Adana’da üniversite öğrencisi içki içmediği halde bozuk alkolmetre yüzünden 1.53 promil alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu. Sağlık raporunda 0.02 promil alkollü çıkan üniversite öğrenicisi mahkemeye yoluyla ehliyetini geri aldı, ehliyetsiz kaldığı sürede taksi kullandığı için açtığı 4 bin TL’lik manevi tazminat davasını kazandı.

Adana’da üniversite öğrencisi içki içmediği halde bozuk alkolmetre yüzünden 1.53 promil alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu. Sağlık raporunda 0.02 promil alkollü çıkan üniversite öğrenicisi mahkemeye yoluyla ehliyetini geri aldı, ehliyetsiz kaldığı sürede taksi kullandığı için açtığı 4 bin TL’lik manevi tazminat davasını kazandı.

Olay, 2022 yılının Temmuz ayında Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı’nda trafik denetimde meydana geldi. Üniversite öğrenici M.Y., denetime takılarak durdu. Alkolmetreyi üfleyen M.Y. 1.53 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından polis merkezine götürülen M.Y, alkol almadığını bildirerek kan testine gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine M.Y sağlık raporuna ve kan testi almaya götürüldü. Kan testinin sonucunda M.Y, 0.02 promil alkollü çıktı. Ancak polisler cezayı iptal etmeyerek ehliyete el koydu. M.Y bunun üzerine avukatı Turan Yumşak aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

“Ehliyetini geri aldı, ehliyetsiz kaldığı süre zarfında taksiye verdiği parayı da aldı”

Ehliyeti almak için Adana 1’inci Sulh Ceza Hakimliğine başvurduklarını belirten Avukat Turan Yumşak, ”Mahkemeye başvurduktan sonra ehliyeti geri aldık. Sonrasında polisler ve emniyet müdürlüğü hakkında manevi tazminat davası açtık. Müvekkilimiz 39 gün kadar ehliyetsiz kaldı. Bu süreçte taksi kullandı. Kendisinin de üniversite öğrencisi de olması dikkate alınarak 4 bin TL bir tazminata hükmedildi” diye konuştu.

Müvekkilinin ceza yediği dönemde alkolmetrelerin hatalı olduğunu ve çok yüksek promillerde alkol çıktığını tespit ettiklerini de ifade eden avukat Yumşak, ”Bununla ilgili arka arkaya gelen şikayetlerde bunu bize gösterdi. Bunu da emniyet mensuplarına ilettik. Genelde ehliyetin alınmasında alkolmetreler yerine sağlık kurulu raporları daha çok işe yaracağı ve sağlıklı olacağını emniyet birimlerine ilettik” ifadelerini kullandı.