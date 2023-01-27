Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından 20 Ocak 1990’da Bakü’de gerçekleştirilen katliamın 33’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından 20 Ocak 1990’da Bakü’de gerçekleştirilen katliamın 33’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve dünyanın dokuz ülkesinden gelen yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı heyet şehitliğe karanfil bırakarak dua etti.

Kassanov, "Biz Ahıskalı Türklerde Karabağ savaşına katıldık. 9 şehidimiz var. Bu aynı zamanda bizim zaferimizdi. Savaşta bir de ulusal kahramanımız var. Biz aynı milletiz. Azerbaycan halkı güçlüdür. Biz Ahıskalı Türkler olarak Azerbaycan’ın bir parçasıyız. Büyük vatan mücadelesinde şehitlerimiz oldu. Biz büyük Türk milletinin evlatlarıyız. Bugün burada 20 Ocak 1990’da tanklara göğüslerini siper eden şehitlerimizi dualarla andık" dedi.

1944 yılında da Ahıska Türkleri sürgün acısını SSCB yüzünden yaşadığını ifade eden Kassanov, "Sürgün yıllarında Azerbaycan halkı bize kucak aştı. Bizler Ahıskalı Türkler olarak her zaman burada olacağız. Bugün burada acı günü dualarla andık” şeklinde konuştu.