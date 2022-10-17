Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Astana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Astana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi sırasında gerçekleşen görüşmeden Ahıskalı Türklerle ilgili konular ele alındı. Kassanov görüşmeyle ilgili olarak, "Ahıskalı Türklerin genel durumu, değişik ülkelerde zor durumda olan Ahıska Türklerinin iskanlı göç ile Türkiye’ye getirilmesi konular ele aldık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a Ahıskalı Türkler adına teşekkür ederek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplum için her türlü faydalı çalışmaların içerisinde olacağımızı ifade ettik’’ diyerek görüşme ile ilgili detayları aktardı.

Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Ahıskalı Türklerin yürütülen çalışmalar ile Türkiye’ye dönüşünün sağlandığını belirten Kassanov, "Ana vatandan koparılan ve gittikleri yerde zor şartlara hayatta kalmayı başaran Ahıskalı Türklerin torunları bugün Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, ABD ve Türkiye’de yaşamlarını sürdürüyor" dedi.

DATÜB Genel Başkanı Kassanov Astana’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve daha birçok bakan ve üst düzey bürokratlarla görüşerek Ahıskalı Türklerle ilgili istişareler de bulundu.