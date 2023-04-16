Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) deprem bölgeleri için seferber ettikleri çadır sayısını 2 bine çıkarmayı hedefliyor.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerd bulundu.

DATÜB’ün ’Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına yaptığı 1 milyon dolarlık bağışla kurulan Kazak ve Kırgız çadırlarını ziyaret eden Kassanov, depremin ilk gününden beri yaraları sarmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Kassanov, "Burada yaşayan insanlar mert, dürüst insanlardır. Hepsi Cumhurbaşkanımıza, destek olan insanlara teşekkür ediyorlar. Biz bugün DATÜB olarak buraya geldik ve sözle değil imkanlarımızla buradayız. İlk günden itibaren gıda, barınma, sıcak yemek ve acil ihtiyaç malzemeleri gönderdik. Ahıskalı kardeşlerimiz, gençlerimiz, doktorlarımız gönüllü şekilde gelerek burada hizmet verdiler. Gururla söyleyebiliyorum ki, biz Ahıskalı Türklerin de bu bölgenin kalkınmasına katkımız oldu" dedi.

’Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına 1 milyon dolar bağışta bulunduklarını ve bu yardım ile Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistan’dan çadırlar alarak deprem bölgesine gönderdiklerini ifade eden Kassanov, "Bu çadırların sayısı 2 bin civarında olacaktır. Bu çalışmaları Dünya Etnospor Konfederasyonu ile birlikte yapıyoruz. Başkanımız Bilal beye teşekkür ediyorum. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı yetkililerine de bu çerçevede kurulum ve diğer çalışmalar için şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.