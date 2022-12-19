Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve Genel Sekreter Fuat Uçar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim’i makamında ziyaret ederek Ahıskalı Türklerin sorunlarını iletti.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve Genel Sekreter Fuat Uçar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim’i makamında ziyaret ederek Ahıskalı Türklerin sorunlarını iletti.

Ankara’da gerçekleşen ziyarette, Genel Başkan Ziyatdin Kassanov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim’e yeni görevine atanması dolayısıyla tebriklerini ileterek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Görüşmede, Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim’e, Ukrayna’dan Türkiye’ye tahliye edilen Ahıskalı Türklerin durumu, Kars, Iğdır, Ardahan (Posof) illerine gelecekte yapılması planlanan iskanlı göç çalışmaları, Sinop’a 250 Ahıskalı Türk ailenin yerleştirilmesi başta olmakla bir çok konu ile ilgili istişarede bulunuldu.