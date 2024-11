Bitlis’in Ahlat ilçesinde Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) tarafından oluşturulan hatıra ormanına ‘Milli Ağaçlandırma Günü’nde düzenlenen törenle fidanlar dikildi.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda her yıl 11 Kasım gününün “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlanması sebebiyle 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan fidan dikim programı Bitlis’in Ahlat ilçesinde de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ukrayna’daki savaş bölgesinden getirilip Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri de “Milli Ağaçlandırma Günü” nedeniyle ilçenin Kulaksız Mahallesi’nde bin 300 dekar alanda ‘DATÜB Hatıra Ormanı’ oluşturdu. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) katkıları ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ‘Hatıra Ormanı’nda yapılan fidan dikim etkinliğine Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Bitlis Orman İşletme Müdürü Mehmet Uzun, protokol üyeleri, Ahıska Türkleri, vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, “Ahıska Türk’ü kardeşlerimize öncelikle bu güzel programdan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün burada Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 Kasım tarihi, ülkemiz genelinde bir milli ağaçlandırma seferberliği ilan edilmiş ve yıllardır devam ediyor. İnşallah her 11 Kasım’da milyonlarca ağaç toprakla buluşuyor ve bulunduğu bölgeye can olmaya başlıyor. Bu çerçevede geleceğimize nefes olmak için dikilen bu fidanların medeniyetimizde çok önemli bir yer edindiğini ifade etmek isterim. Biz kıyamet kopsa dahi ağaç dikilmesini söyleyen bir medeniyetin sahibiyiz. Bu çerçevede bugün çok büyük bir anlam ifade ediyor. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanlığımız olarak buradaki Ahıska Türkü kardeşlerimiz yapabilecekleri en güzel işlerden birisini yaparak şehrimize, ilçemize binlerce fidanı hediye ediyorlar. Tabi burası hepimizin yurdu. Türkiye bütün Türklerin, bütün medeniyetlerin beşiği olmuş bir memleket. Biz burada inşallah çok daha güçlü olmak zorundayız. Bu gücü de birlikteliğimizi de omuz omuza mücadele ederek elde edeceğiz inşallah. Ben tekrar Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Buradaki Ahıska Türkü vatandaşlarımıza, kadim kentimiz Bitlis’e, Türk İslam medeniyetinin Kubbet-ül İslam kentlerinden olan Ahlat ilçemize hoş geldiniz diyorum. Tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi Ahıska Türkü kardeşlerimize de gerek iskan gerek tarım arazileri noktasında yapabileceğimiz her konuda Cumhurbaşkanımız riyasetinde elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Onlar bizim öz kardeşlerimiz. Bunu çok iyi biliyorum. Ahıskalı kardeşlerimiz bulundukları her yere güzellik, çalışkanlık götürmüşler ve güzel bir şekilde barınmayı başarmıştır. Hep birlikte güçlü Türkiye’nin yollarını birlikte yürüyeceğiz. İnanıyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem 86 milyon vatandaşı hem de mazlum milletler için çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Bu fidanların Ahlat ilçemize, Bitlis’imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov ise “Bugün Ahısklalılar için tarihi bir gündür. Çünkü Türklerin ilk Anadolu’ya giriş zamanında ilk başkenti olan Ahlat’ta ve sonra Ahıska Türkleri olarak buraya gelmemiz çok büyük bir anlam taşıyor. Türkiye Devleti, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekilleri, Türk milleti acı günümüzde bizi tek bırakmadılar. Yardım ettiler ve gerçekten çok zor durumda kalan, Ukrayna’da savaş altında kalan, evleri bomba altında yıkılan ve mağdur olan on binden fazla Ahıska Türkünü 2015 - 2022 senelerinde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hepsi Türkiye’ye geldi. 2015 yılında bilirsiniz Erzincan Üzümlü bölgesine 700 aile, onun 632 kişi Üzümlü’de ev ve iş sahibi oldu. 72 ailede Ahlat’a geldi. Ondan bu yana da bizim Ahlat ile ilgili özel ilişkilerimiz oluştu. Ahlat’ı çok sevdik ve Türk olarak gurur duyuyoruz ki Ahlat bizimdir ve tüm Türklerindir” diye konuştu.

Elazığ’dan 371 ailenin Ahlat’a geleceğini de söyleyen Kassanov, “Onun ardından kalan 400 ailede gelecek ve Ahlat’ta tamamen 1072 aile olacak. İsteriz ki bu fidanlar gibi Ahıskalılar da burada kalıcı olsunlar. Burayı öz toprağı ve ata baba yurdu bilsinler. Ahıskalı Türkler çok eziyet çektik. 3 kere sürgüne uğradık. İstiyoruz ki bu son olsun. Çünkü bu dikilen fidanlar bizim için hem manevi bir anlamda taşıyor hem de bu bölgeye katkımız olsun diye fidan dikmeyi düşündük. Ahıska Türkleri buraya yerleşmiş fidanlar gibi burada köklenir ve gelecekte bu bölgeye fayda verir. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesi, devletimize büyük bir destektir. İstiyoruz ki Ahıska Türkleri kendi emekleriyle, faaliyetleriyle bu bölgelerin gelişmesine katkıda bulunsunlar. Bu ormanımız ve fidanlarımızda gelecekte bunun hatırası olacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, protokol üyeleri, vatandaşlar ve ilçede yaşayan Ahıska Türkleri fidanları topraklarla buluşturup can suyu verdiler. Programa katılanlara Ahıska Türkleri tarafından yöresel Özbek Pilavı ikramında bulunuldu.