Muğla’nın birçok farklı noktasında sıcaklar nedeniyle aşırı yükleme sonrası elektrik iletiminde sıkıntılar yaşandı. Datça’da uzun süren elektrik arızası nedeniyle içme suyu depolarına su iletimi konusunda da aksaklıklar yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi su kesintilerinin uzamaması için bölgedeki sistemlere ek olarak çevre ilçelerden bölgeye jeneratör takviyesi yaptı.

İlçeye su verilmeye başlandı

Jeneratörler Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri tarafından kurulumu yapıldı. Jeneratörlerin devreye girmesiyle birlikte kuyuların enerji iletim sıkıntısı ortadan kaldırıldı ve depolara su iletimi sağlandı. Depolara su iletiminin sağlanmasının ardından ilçeye sorunsuz olarak su verilmeye başlandı.