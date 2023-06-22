Muğla’nın Datça ilçesinde yeni İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Madendere göreve başladı.

Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygu’nun Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine atanmasının ardından, yerine Muğla KOM Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Gökhan Madendere atandı.

Denizli Çal ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Madendere, Aydın Siirt illeri ile Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çalıştıktan sonra Muğla iline atandı. Son iki yıldır merkezde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan Madendere Datça İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.