Muğla’nın Datça ilçesinde yeni İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Kalendere göreve başladı.

Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygu’nun Muğla il Emniyet Müdürlüğü bünyesine atanmasının ardından, yerine Muğla KOM Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Gökhan Kalendere atandı.

Denizli Çal ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Kalendere, Aydın Siirt illeri ile Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çalıştıktan sonra Muğla iline atandı. Son iki yıldır merkezde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan Kalendere Datça İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.