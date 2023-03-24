Datça’nın tek kadın ramazan davulcusu olan, ‘Malatyalı Özlem’ olarak da bilinen Özlem İsar, İstanbul’daki mesaisine Maltepe’de başladı. Özlem İsar sokaklarda davul çalıp maniler söyleyerek İstanbulluları sahura uyandırıyor.

Doğma büyüme İstanbullu, aslen Malatyalı olan ve Muğla’nın Datça ilçesinin ilk ve tek kadın Ramazan davulcusu olma özelliğini taşıyan Özlem İsar, İstanbul’un kadın Ramazan davulcusu olmak adına İstanbul’a geldi. ’Malatyalı Özlem’ olarak da bilinen İsar ilk sahur gecesinden itibaren manileri ile birlikte Maltepe Girne Mahallesi sokaklarında davulunu çalarak vatandaşı sahura uyandırıyor. Davul çalarak ve maniler söyleyerek Girne Mahallesi sakinlerini sahura kaldıran Özlem İsar, mahalleliden de büyük ilgi ve takdir topladı. Kimi vatandaşlar evlerinin pencerelerine çıkarak Özlem İsar’a teşekkürlerini iletti.

"Erkek olgusu dedikleri bu hizmeti 5 yıldır Muğla Datça’da yaptım"

Söylediği manilerin kaynağının oğlu olduğunu belirten Özlem İsar ”Muğla Datça’nın ilk ve tek kadın ramazan davulcusuyum. Doğma büyüme İstanbulluyum. İstanbul’da bir ilki yaşatmak adına Maltepe’ye geldim. Erkek olgusu dedikleri bu hizmeti 5 yıldır severek Muğla Datça’da yaptım. Bu ramazan da Maltepe Girne Mahallesinde, İstanbul’un ilk kadın ramazan davulcusu olarak ramazan şöleni yaşatmak adına buradayım. Her sene olduğu gibi oğlumun yazdığı manilerle Maltepe Girne Mahallesi sakinlerini sahura kaldıracağım. Tüm Müslüman aleminin mübarek Ramazan ayını kutluyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.

Uzun yıllar ticaretle uğraştım. Sürücü kursu işletmeciliği yaptım. Karayolu mevzuat danışmanlığı yaptım. Sonra sağlık sorunlarım nedeniyle Datça’ya yerleştim, ailem Datça’da yaşıyordu. Datça’ya yerleştiğimde Ramazan davulcusu olmadığını fark ettim. Bu nedenle bu hizmeti vermek adına Datça Belediye Başkanımızı ziyaret ettim. Kendisi beni makamında karşıladı bu fikrimi çok beğendi. 5 yıl boyunca Datça halkına Ramazan coşkusunu yaşatmış oldum” şeklinde konuştu.