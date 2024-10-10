Muğla Büyükşehir Belediyesi bir ve ikinci etabıyla birçok mahallenin su sıkıntısını ortadan kaldırdığı Datça Betçe projesinin üçüncü etap çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında Cumalı ve Yazı Mahallelerinde yaklaşık 8 kilometrelik içme suyu hattı yapılacak ve ilave su sağlanarak bu bölgelerin su sorunu tamamen ortadan kalkacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü içme suyu ve kanalizasyon sorunlarını kalıcı olarak çözmek için önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda özellikle yaz aylarında içme suyu sıkıntısı yaşanan Datça’nın Betçe bölgesinde bir ve ikinci etap çalışmalarını tamamlayan ekipler bu kez de üçüncü etap çalışmalarına başladı.

3. etap çalışmaları Cumalı mahallesinden başladı

İlk ve ikinci etap çalışmalarıyla Palamutbükü, Mesudiye, Sındı, Yaka ve Yazı Mahallelerine 25 kilometrelik içme suyu hattı, 200 m3 kapasiteli 3 adet yeni içme suyu deposu ve 4 adet maslak yapılırken bu bölgelerin su sorunu tamamen ortadan kalktı. Üçüncü etap çalışmalarında ise Cumalı ve Yazı Mahallelerine 8 kilometrelik bir içme suyu hattı ve günlük 24 Litre ilave su sağlayabilecek bir kapasite ön görülürken bu çalışma ile iki mahallenin tüm mevkileri ile birlikte su sorunu tamamen ortadan kalkacak. Cumalı mahallesinden başlayan kazı çalışmaları Yazı Mahallesi güzergahına doğru devam edecek.

Muhtarlar çalışmaları sevinçle karşıladı

Çalışmaların başladığı bölgeye giden Cumalı ve Yazı Mahalle muhtarları proje hakkında duydukları memnuniyeti dile getirirken Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a da teşekkür ettiler. Cumalı Mahalle Muhtarı Nuri Rıfat Uz yaptığı açıklamada “2. Etap Projeden sonra 3. Etabın başlaması bizim için çok sevindirici bir haber oldu. Projede emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet ARAS ’a ve MUSKİ çalışanlarına çok teşekkür ederim” dedi.

Yazı Mahallesi Muhtarı Mert Yalçın ise, “Su konusunda büyük sıkıntılar yaşandı. MUSKİ ekipleri birçok farklı bölgede vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çeşitli önlemler almaya çalıştı. Ancak yaz sezonu dolayısıyla bir noktaya kadar yeterli oldu. Şimdi bu proje hayta geçiyor. Bu nedenle sevinçliyiz, kesintisiz suya kavuşacağımızı ümit ediyorum şimdiden burada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Daçta Belediye Başkanı Kurt Başkan Aras’a teşekkür etti

Büyükşehir Belediyesinin Daçta’da başlattığı bu önemli projeyi ziyaret eden Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt Başkan Ahmet Aras’ın Datça için çok önemli olan bu projeyi kendilerine kazandıran Başkan Ahmet Aras’a teşekkür etti Başkanı Ahmet Aras’a çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.