Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan, Emecik, Reşadiye ve Karaköy Mahallerini ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak ilan etti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan, Emecik, Reşadiye ve Karaköy Mahallerini ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak ilan etti.

Resmi Gazetede yayımlanan ‘Korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelikte değişiklik yapılması’na yönelik kararda Datça’nın dört mahallesi önce ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescil edildi. Datça’nın dört mahallesi ile ilgili ‘Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan’ tesciline yönelik yürütülen idari sürecin ise devam ettiği açıklandı.