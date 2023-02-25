Muğla’nın Datça ilçesinde hayırsever kadınlar tarafından depremzedeler yararına düzenlenen hayır panayırında 70 bin TL toplandı.

Muğla’nın Datça ilçesinde hayırsever kadınlar tarafından depremzedeler yararına düzenlenen hayır panayırında 70 bin TL toplandı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. ’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu.

Muğla’nın Datça ilçesinde de hayırsever kadınlar tarafından depremzedeler yararına hayır panayırı düzenlendi. Kadınlar evlerinde hazırladıkları yiyecekleri açtıkları stantlarda vatandaşların beğenisine sundu. Datçalılar tarafından yoğun ilgi gören hayır panayırı sonunda elde edilen 70 bin TL ilgili makamlara iletildi.

Hayır panayırı düzenleyen kadınlar, "Meydana gelen deprem yangınına bir nebze su serpmek ve bir şeyler yapmanın heyecanını yaşamak adına Datça kadınları olarak birlik olduk. Birliğimiz sayesinde hep beraber depremzede vatandaşlara yardımcı olmak, yaralarını sarabilmek adına bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşadık, hem de 70 bin TL toplayarak gerekli makamlara parayı teslim ettik. Bizi bu konuda yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza ve halkımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanarak depremzede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa dilediler.