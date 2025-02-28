Muğla’nın Datça ilçesindeki bir okulda deprem tahliye tatbikatı yapılarak öğrencilere afet öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Muğla’nın Datça ilçesi Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi’nde Sivil Savunma Günü dolayısı ile etkinlik düzenlendi. Muğla MAG AME Datça ekiplerinden bir tim, Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi’nde öğrenciler ve öğretmenlere afet öncesi, anı ve sonrası konusunda bilgiler verdi. Okulda tüm öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile deprem anı doğru davranış şekilleri ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.