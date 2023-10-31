Muğla’nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Datça’da deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği yaşanan şiddetli depremde 3 katlı bir binada yıkıntı meydana geldi. Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG AME) ekipleri ihbarı alır almaz olay yerine intikal etti. Yıkılan binada enkaz altında kalanların olduğunun tespiti yapılarak, dinleme gerçekleştirildi. Yaralı ve ölülerin yeri tespit edilerek kurtarma çalışması yapıldı. Enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için çatıdan ve odaların duvarlarından geçiş için çalışma yapıldı.

Datça MAG-AME ekipleri tatbikatın başarı ile gerçekleştirildiğini açıkladı.