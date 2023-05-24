Muğla’nın Datça ilçesinde yabancı uyruklu iki göçmen kaçakçısı sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs 2023 tarihinde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Datça açıklarında beyaz renkli bir adet yelkenli tekne durduruldu. Tekne içerisinde 83 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de olayda yakalandı. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından yabancı uyruklu 2 şüpheli göçmen kaçakçısı sevk edildikleri adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.