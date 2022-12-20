Muğla’nın Datça ilçesinde trafik ekipleri engelli park yerleri ve engelli yürüme alanlarına yapılan hatalı parklara cezai işlem uygulayıp, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışma ve denetimlerini sürdürüyor.

Muğla’nın Datça ilçesinde trafik ekipleri engelli park yerleri ve engelli yürüme alanlarına yapılan hatalı parklara cezai işlem uygulayıp, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışma ve denetimlerini sürdürüyor.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro personelleri ve Datça Belediyesi Zabıta personelleri ile birlikte Ulaşımda Erişebilirlik Denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda ilçe genelinde sürücüler denetlenerek ve gerekli bilgilendirmeler yapıldı. “Bir engelde biz olmayalım” sloganı ile engelli vatandaşların araçlarını park edecekleri alanlara park eden araç sürücülerine ve kaldırımlarda yine engelli vatandaşların yürüme alanlarına vatandaşların hareket kabiliyetlerini zorlaştıracak şekilde engel teşkil eden hatalı parklanmalar tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği öğrenildi.