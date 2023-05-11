Muğla’nın Datça ilçesinde araç sürücülerine trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde bilgilendirmede bulunuldu.

Datça ilçe genelinde sürücülere yönelik olarak Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personelleri trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde “ Bu yolda sana çok güveniyoruz” mottosu ile özellikle trafik ışıkları, yaya geçidi, koruyucu donanımların kullanımı, hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtılırken, motosiklet kullanan sürücülere reflektör yelek kullanımı ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılarak 100 adet reflektör yelek hediye edildi. Etkinliklerin ve yapılan çalışmaların hafta boyu devam edeceği öğrenildi.