2022 yılında Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki biyoçeşitliliği korumak ve sağlıklı bir ekosistem için ‘Denizel ve Kültürel Korumanın Bütünleştirilmesi Projesi’ni hayata geçiren Akdeniz Koruma Derneği, 8 Haziran Dünya Okyanus Günü’nde, Uçanbalık Dalış Merkezi ve Datça Belediyesi işbirliği ile Datça açıklarında bulunan Topan adası çevresinde su altı temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Akdeniz Koruma Derneği tarafından Datça‘da yerel paydaşlarla birlikte ilk defa gerçekleştirilen su altı temizlik çalışması Topan ada çevresinde başlayarak Datça limanı istikametinde devam etti. Toplam 7 dalgıç tarafından gerçekleştirilen temizlik etkinliğinde denizden çıkarılanlar arasında el arabası, plastik şişeler, ambalajlar yer aldı.

Etkinlikte konuşan Akdeniz Koruma Derneği Saha Yöneticisi Elif Yerebakan, Akdeniz Koruma Derneği olarak, koruma ve izleme çalışmalarının yanında, denizlerdeki ve kıyılardaki kirliliğe dikkat çekmek için yerel paydaşlarla çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Yerebakan, okyanusların sahip olduğu biyoçeşitliliğe ve insan hayatındaki önemine dikkat çeken Dünya Okyanus Günü’nü seçtiklerini belirterek, “Bugün burada Dünya Okyanus Günü çerçevesinde yerel paydaşlarımız ile birlikte su altı temizliği etkinliği düzenliyoruz. Dalgıçlarımız dalış yaparak su alındaki çöpleri çıkaracak ve daha sonra limanda sergilenecek” dedi.